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Инфраструктура и тендеры 13.06.2017 09:53

Минэкономики Азербайджана планирует закупить 600 тыс. PIN и PUK-пакетов для удостоверений личности нового поколения

Министерство экономики Азербайджана отбирает поставщика PIN и PUK-пакетов для граждан в связи с применением электронной подписи в удостоверениях личности нового поколения, отмечается в объявлении ведомства.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Главными критериями отбора являются: наличие полномочий для подписания контракта; удовлетворительное финансовое состояние; наличие аналогичного опыта, технических, трудовых и финансовых возможностей и навыков управления, отсутствие просроченных налоговых и прочих обязательных платежей в госбюджет.

Стоимость участия в тендере – 400 манат.

Претенденты должны представить образцы PIN и PUK-пакетов 18 июля.

Тендерные предложения участников отбора, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются до 26 июля 2017 года. Тендерная процедура состоится 27 июля.

Поставка PIN и PUK-пакетов заказчику должна быть осуществлена в течение 3 месяцев. В целом, Минэкономики планирует приобрести 600 тыс. PIN и PUK-пакетов.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ПОСТАВЩИК, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]