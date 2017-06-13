Минэкономики Азербайджана планирует закупить 600 тыс. PIN и PUK-пакетов для удостоверений личности нового поколения

Министерство экономики Азербайджана отбирает поставщика PIN и PUK-пакетов для граждан в связи с применением электронной подписи в удостоверениях личности нового поколения, отмечается в объявлении ведомства.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Главными критериями отбора являются: наличие полномочий для подписания контракта; удовлетворительное финансовое состояние; наличие аналогичного опыта, технических, трудовых и финансовых возможностей и навыков управления, отсутствие просроченных налоговых и прочих обязательных платежей в госбюджет.

Стоимость участия в тендере – 400 манат.

Претенденты должны представить образцы PIN и PUK-пакетов 18 июля.

Тендерные предложения участников отбора, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются до 26 июля 2017 года. Тендерная процедура состоится 27 июля.

Поставка PIN и PUK-пакетов заказчику должна быть осуществлена в течение 3 месяцев. В целом, Минэкономики планирует приобрести 600 тыс. PIN и PUK-пакетов.

Н.Аббасова