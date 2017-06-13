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Финансы 13.06.2017 10:02

Азербайджанский страховщик PASHA Heyat Sigorta выплатил около 49 тыс. манатов по страховому случаю при ипотеке

Азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «PASHA Heyat Sigorta» выплатила по случаю, связанному со страхованием жизни заемщика, возмещение на сумму 48,701 тыс. манат, отмечается в сообщении компании.

«В связи с потерей дееспособности заемщика, взявшего ипотечный кредит в одном из местных банков, компания выплатила банку возмещение в размере 48,701 тыс. манат», - отмечается в сообщении.

В целом, с начала 2017 года компания выплатила возмещений на общую сумму более 230 тыс. манатов по 11 случаям, связанным со страхованием ипотечных кредитов.

«PASHA Heyat Sigorta» лицензию на страховую деятельность получила 14 февраля 2011 года и входит в тройку ведущих страховщиков по объему собираемых премий. Единственным акционером компании является PASHA Holding. Уставной капитал компании равен 40,25 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: СТРАХОВЩИК, ИПОТЕКА, ВЫПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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