ЧБТР готов профинансировать проект ЮГК – глава банка

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) заинтересован в финансировании проекта "Южный газовый коридор", сказал президент банка Ихсан Угур Деликанлы на презентации для бизнеса и банковских кругов в Баку во вторник.

"Надеюсь, правительство Азербайджана и другие партнеры проекта рассмотрят наше участие в проекте", - сказал Деликанлы.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

На реализацию данного проекта правительство Азербайджана привлекло кредиты от Всемирного банка, Азиатского банка развития (АБР), Азиатского банка инфраструктурных проектов. Кроме этого, правительство Азербайджана рассчитывает привлечь кредиты от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

А.Ахундов