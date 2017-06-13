Ситуация вокруг одобрения иностранными кредиторами плана реструктуризации обязательств МБА прояснится к середине июля – глава Минфина

Ситуация с одобрением иностранными кредиторами плана добровольной реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) прояснится к середине июля, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" министр финансов Самир Шарифов.

"К середине следующего месяца ситуация (с одобрением иностранными кредиторами плана реструктуризации - ИФ) прояснится. О переговорах мы уже проинформировали общественность. Кроме этого я пока ничего не могу сказать", - заявил С.Шарифов.

Как сообщалось, МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Банк планирует реструктуризировать обязательства на сумму $3,34 млрд.

В результате реструктуризации долги банка в иностранной валюте, привлечённые у определённых финансовых институтов, будут переданы государству. При этом план реструктуризации будет осуществляться на основе договорённостей, достигнутых на общем собрании, с участием как минимум двух третей кредиторов.

До завершения процедуры передачи долгов государству исполнение обязательств перед зарубежными кредиторами (за исключением оплаты процентов по сделкам торгового финансирования) приостановлено.

МБА 23 мая в Лондоне на встрече с кредиторами предложил им три варианта реструктуризации обязательств. Согласно первому варианту, предложенному МБА, долг в $2,38 млрд с 20%-й скидкой обменивается на новые 12-летние суверенные облигации Азербайджана с купоном 5,125%. Согласно второму варианту, долг обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации с купоном 3,5%. Согласно третьему варианту, долг обменивается по номиналу на новые 7-летние облигации МБА с купоном 3,5%.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов