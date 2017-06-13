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Финансы 13.06.2017 10:48

ЧБТР готов кредитовать бизнес в Азербайджане в нацвалюте – глава банка

Кредитование малого и среднего бизнеса в Азербайджане является приоритетом для Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), заявил президент банка Ихсан Угур Деликанлы на презентации для бизнеса и банковских кругов в Баку во вторник.

"Для банка приоритетом является кредитование малого и среднего бизнеса в ненефтяном секторе Азербайджана", - сказал И.У.Деликанлы.

Кроме того, по его словам, ЧБТР намерен финансировать бизнес в Азербайджане в местной валюте.

Министр финансов Самир Шарифов на презентации отметил, что до сих пор ЧБТР выделил кредиты на общую сумму 359 млн евро на 34 проекта в частном секторе Азербайджана. Это составляет 8,4% кредитного портфеля ЧБТР.

ЧБТР основан в январе 1997 года для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна и укрепления регионального сотрудничества. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Уставный капитал банка составляет 3,45 млрд евро, акционерный капитал - 2,29 млрд евро. Азербайджан в акционерном капитале банка имеет долю в 5%.

А.Ахундов

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Тэги: ЧБТР, МСП, КРЕДИТОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]