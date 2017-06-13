В Секретной службе США заявляют, что не располагают аудиозаписями разговоров Трампа и Коми

В Секретной службе США заверили, что не обладают аудиозаписями бесед между президентом США Дональдом Трампом и экс-главой ФБР Джеймсом Коми, пишет во вторник американское издание "Уолл-стрит джорнэл".
Издание направило в Секретную службу запрос по этой теме, на что получило ответ, согласно которому подобных записей нет.
При этом "Уолл-стрит джорнэл" подчеркивает, что разговоры в Белом доме могли быть записаны другой структурой, помимо Секретной службы США.
О вероятном наличии подобных аудиозаписей Д.Трамп заявил в прошлом месяце после того, как Дж.Коми был уволен с поста директора ФБР. На прошлой неделе президент США сообщил, что вопрос о записях прояснится в недалеком будущем.
Тема об этих записях стала актуальной в связи с тем, что Д.Трамп и Дж.Коми придерживаются разных версий о том, что касается содержаниях их личных встреч. В частности, они предоставили противоречащие друг другу данные об обсуждении расследования контактов с Россией экс-советника Д.Трампа Майкла Флинна.
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