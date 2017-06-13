Президент Алиев обсудил с содокладчиками вопросы развития сотрудничества между Азербайджаном и ПАСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял в Баку содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефана Шеннака и Сезара Флорина Преда, сообщает сайт главы государства.

"На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ПАСЕ. Кроме этого, стороны провели обмен мнениями по возможностям расширения сотрудничества", - отмечается в информации.

Содокладчики также проинформировали И.Алиева о встречах, проведенных в Баку.

Как сообщалось ранее, визит содокладчиков в Баку завершится 14 июня.

А.Азизов