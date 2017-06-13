На вокзале в Мюнхене произошла стрельба, один человек пострадал

Несколько человек пострадали во время стрельбы, которая произошла на вокзале "Унтерферинг" в Мюнхене, сообщила во вторник немецкая газета "Бильд".

Стражи порядка задержали на месте происшествия предполагаемых правонарушителей, их имена и мотив пока неизвестны.

Как отмечается в "Твиттере" мюнхенской полиции, ранение получила сотрудница правоохранительных органов. "Во время перестрелки пострадала сотрудница полиции", - приводит "Бильд" слова представителя местных стражей порядка.

В настоящий момент на вокзале проводится эвакуация.