Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9053 RUR   0.0299 GBR   2.1544 TRY   0.4842

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 22° Завтра 19° 25° 15 Июн 19° 28° 16 Июн 18° 27°

Дальнее зарубежье 13.06.2017 11:48

На вокзале в Мюнхене произошла стрельба, один человек пострадал

Несколько человек пострадали во время стрельбы, которая произошла на вокзале "Унтерферинг" в Мюнхене, сообщила во вторник немецкая газета "Бильд".

Стражи порядка задержали на месте происшествия предполагаемых правонарушителей, их имена и мотив пока неизвестны.

Как отмечается в "Твиттере" мюнхенской полиции, ранение получила сотрудница правоохранительных органов. "Во время перестрелки пострадала сотрудница полиции", - приводит "Бильд" слова представителя местных стражей порядка.

В настоящий момент на вокзале проводится эвакуация.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВОКЗАЛ, СТРЕЛЬБА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]