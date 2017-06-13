Зверства Армении, уничтожающей памятники культуры и религии на оккупированных территориях Азербайджана, это преступление против всего мусульманского мира – Алиев

Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.
"Армения долгие годы оккупирует часть территории Азербайджана, нарушает все международные нормы, не выполняет четыре резолюции Совбеза ООН. Кроме этого, Армения уничтожает все азербайджанские исторические и религиозные памятники на оккупированных территориях, чему есть много подтверждающих документов, видеоматериалов", - сказал И.Алиев во вторник, принимая в Баку руководителей посольств и диппредставителей мусульманских стран по случаю месяца Рамазан
По его словам, нагорно-карабахский конфликт должен быть решен исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана. "Мы всю правду об этом конфликте доводим до сведения мировой общественности, в том числе и до общественности мусульманских стран, чтобы они видели зверства армян на оккупированных территориях Азербайджана. Эти зверства не только против Азербайджана, они против всего исламского мира", - отметил он.
И.Алиев подчеркнул, что армяне уничтожают мечети в Шуше, Агдаме, в других оккупированных азербайджанских городах. "Это преступление против всего мусульманского мира. Мы хотим, чтобы весь мусульманский мир знал об этом", - добавил он.
Президент выразил благодарность Организации Исламского сотрудничества за создание в 2016 году Контактной группы по оккупации Арменией территорий Азербайджана. "Это было важное решение по армяно-азербайджанскому конфликту. Мы высоко ценим создание такой Контактной группы. Для нас важна поддержка и солидарность мусульманских стран", - отметил глава государства.
А.Азизов
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