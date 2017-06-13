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Внешняя политика 13.06.2017 12:19

Президент Алиев уверен в способность мусульманских стран решить мирным путем все взаимные проблемы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в возможности решения мирным путем проблем, имеющихся между мусульманскими странами.

"Азербайджан вносит свой вклад в дело укрепления Исламской солидарности. 2017 год в Азербайджане объявлен "Годом Исламской солидарности", что является показателем нашей политики, наших стремлений. Я уверен, что мы должны мирным путем решить все проблемы, имеющиеся между мусульманскими странами и укрепить солидарность", - сказал И.Алиев во вторник, принимая в Баку руководителей посольств и диппредставителей мусульманских стран по случаю месяца Рамазан.

По его словам, с целью объединения Исламского мира в Азербайджане в мае текущего года в Азербайджане были проведены IV Игры Исламской солидарности. "Мы должны стремиться сохранить эту солидарность на высоком уровне", - добавил он.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ИСЛАМ, СОЛИДАРНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]