Президент Алиев уверен в способность мусульманских стран решить мирным путем все взаимные проблемы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в возможности решения мирным путем проблем, имеющихся между мусульманскими странами.

"Азербайджан вносит свой вклад в дело укрепления Исламской солидарности. 2017 год в Азербайджане объявлен "Годом Исламской солидарности", что является показателем нашей политики, наших стремлений. Я уверен, что мы должны мирным путем решить все проблемы, имеющиеся между мусульманскими странами и укрепить солидарность", - сказал И.Алиев во вторник, принимая в Баку руководителей посольств и диппредставителей мусульманских стран по случаю месяца Рамазан.

По его словам, с целью объединения Исламского мира в Азербайджане в мае текущего года в Азербайджане были проведены IV Игры Исламской солидарности. "Мы должны стремиться сохранить эту солидарность на высоком уровне", - добавил он.

А.Азизов