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СНГ 13.06.2017 15:32

Старшая дочь президента Таджикистана получила классный чин госсоветника юстиции - СМИ

Глава исполнительного аппарата президента Таджикистана, старшая дочь главы республики Озода Рахмон удостоена классного чина государственного советника юстиции.

Местные СМИ сообщили, что соответствующий указ президента Таджикистана Эмомали Рахмона был подписан еще 26 мая, но в распоряжение журналистов попал только во вторник.

Отмечается, что это самый высокий классный чин в органах прокуратуры и юстиции республики.

38-летняя О.Рахмон имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, работала в посольстве Таджикистана в США. В 2009 году была назначена первым заместителем министра внешнеполитического ведомства. В 2016 году была назначена руководителем исполнительного аппарата президента Таджикистана.

Э.Рахмон имеет девять детей. Его старший сын Рустам Эмомали ранее был главой Таможенной службы Таджикистана, антикоррупционного ведомства республики, в настоящее время является председателем города Душанбе.

На днях средняя дочь президента Таджикистана - Рухшона, занимающая пост замначальника Управления международных организаций МИД Таджикистана, презентовала свою книгу "Основы дипломатической службы".

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДОЧЬ, ЧИН


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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