Несмотря ни на какое давление, белорусско-российские учения "Запад-2017" будут проведены масштабно и серьезно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на встрече с руководителями оборонных ведомств государств - членов ОДКБ.

"Вы прекрасно знаете, что Беларусь и в рамках Союзного государства, и в рамках ОДКБ ответственна за западное направление. Это зона ответственности Беларуси, и вся наша армия сконцентрирована на это вместе с Российской Федерацией. У нас выстроен четкий план действий в разных ситуациях", - сказал А.Лукашенко, слова которого цитирует госагентство "БелТА".

Касаясь белорусско-российских учений "Запад-2017", которые пройдут осенью на территории Белоруссии, президент заявил: "Как бы нас не давили, мы проведем эти учения и нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень серьезно". "Знаю, что и в России точно такое же настроение", - добавил он.

"Мы никого не пугаем. Нам чужого не надо. Поэтому мы будем отрабатывать все то, что отрабатывают наши потенциальные соперники", - отметил белорусский лидер.

"Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы", - подчеркнул глава государства.

Он также обратил внимание на открытость предстоящих учений. "Мы пригласим на учения всех сегодня присутствующих министров обороны, и не только. Эти учения открыты. Пусть смотрят на наши возможности", - сказал А.Лукашенко.

"Мы очень серьезно нацелены на то, чтобы на территории Беларуси учения прошли очень эффективно, и будем стараться придать этим учениям и масштабный, и разноплановый характер, чтобы наши военные - и России, и Беларуси - чувствовали, что они защищают на этом направлении и какие обязательства на них возложены", - сказал президент.

А.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия всегда будет верна своим обязательствам по Коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ.

По его словам, Белоруссия ценит тот факт, что ей поручено защищать западное направление. "И мы, как всегда, очень ответственно реализуем все мероприятия, чтобы у нашего потенциального противника не было даже мысли, что белорусская армия не готова и наша совместная белорусско-российская группировка не готова отразить любой удар потенциального соперника", - продолжил президент.

"Нас часто критикуют, и Россию особенно, что мы тут бряцаем оружием", - заметил А.Лукашенко. В связи с этим он заявил: "Нет, никаким оружием мы не бряцаем. По крайней мере, ни я, ни президент Путин не принимаем иностранные войска на своей территории с такой помпой, как это сделал президент Польши, когда натовские войска были размещены прямо у границ Беларуси, наших совместных рубежей".

"Мы этого не делаем, - подчеркнул белорусский лидер. - Все проводят учения по периметру зон ответственности постоянно. Действительно, бряцают оружием".

"Мы тоже на это смотрим, делаем выводы, но не кричим каждый раз, что здесь что-то неправильно. Есть армия, есть войска, они обучаются. Обучайтесь на здоровье. Но позвольте и нам это делать. На то это и военные", - сказал президент.

"Еще раз заверяю вас, что не должно быть никаких сомнений в плане действий белорусских Вооруженных Сил в зоне ответственности, на западном направлении", - заявил А.Лукашенко.