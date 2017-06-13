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Дальнее зарубежье 13.06.2017 16:05

Американец, отсидевший 17 лет за преступление, которого не совершал, отпущен на свободу

В США мужчина по ошибке провел 17 лет за решеткой за преступление, которого он не совершал.

Житель Канзаса Ричард Джоунс, которому сейчас 41 год, на прошлой неделе обрел свободу после того, как было доказано, что его спутали с реальным преступником, сообщили американские СМИ.

Американец был обвинен в попытке кражи в 1999 году кошелька на паркинге у супермаркета. Его фото потерпевшая и охранник магазина выбрали из шести представленных им снимков. И эти показания сыграли решающую роль при вынесении обвинительного приговора Р.Джоунсу, несмотря на наличие у него алиби.

По данным телеканала Эй-би-си, Джоунс, приговоренный к 19 годам тюрьмы по совокупности с учетом ранее совершенных правонарушений, в течение 15 лет безуспешно пытался обжаловать вердикт, пока не вышел на действующую при школе права Канзаса программу защиты невиновности.

Ричард рассказал ее сотрудникам, что слышал о некоем очень похожем на него заключенном.

Активисты программы выяснили, что такой человек действительно отбывает наказание в одной из тюрем штата Канзаса и что речь идет о 39-летнем Рики Амосе.

После того, как свидетели, которым были представлены фото обоих, признали, что не могут отличить Р.Амоса и Р.Джоунса судья распорядился освободить последнего.

Выступавший 18 лет назад прокурором Джон Коулс изучив собранные сотрудниками программы новые доказательства, согласился, что приговор был ошибочным. Соулс рассказал Эй-би-си, что Р.Амос, по действующим законам, не будет осужден за преступление, за которое ошибочно отбывал наказание Ричард.

А адвокат Р.Джонса Эллис Крейг сообщила, что в Канзасе нет закона, который бы позволял ошибочного приговоренному к тюремному сроку требовать компенсации.

Сам же Джоунс, вышедший на свободу 8 июня, сказал, что рад воссоединиться с семьей, что он сохранил веру в Бога и что хочет работать с программой защиты невиновности, чтобы добиваться свободы для безвинно осужденных.

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Тэги: США, ПРИГОВОР, ОШИБКА, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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