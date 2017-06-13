Цены на нефть слабо растут во вторник, Brent торгуется у $48,4 за баррель

Нефть эталонных марок умеренно дорожает во вторник на ожиданиях сокращения запасов топлива в США.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 подорожали на $0,11 (0,23%) - до $48,4 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,11 (0,24%) - до $46,19 за баррель.

Данные о запасах топлива в США будут обнародованы в среду в 18:30. По ожиданиям экспертов, отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти по итогам минувшей недели на 2,25 млн баррелей после неожиданного роста по итогам предыдущей недели.

Между тем рост котировок сдерживается отчетом ОПЕК, согласно которому добыча картеля в мае выросла до 32,139 млн баррелей в сутки по сравнению с 31,803 млн б/с в апреле 2017 года. Добыча нефти выросла во всех странах ОПЕК, кроме Анголы, Габона, ОАЭ и Венесуэлы, отмечается в документе.

Тем временем ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на уровне 96,38 млн баррелей в сутки.