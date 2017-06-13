Цены на нефть слабо растут во вторник, Brent торгуется у $48,4 за баррель

Нефть эталонных марок умеренно дорожает во вторник на ожиданиях сокращения запасов топлива в США.
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 подорожали на $0,11 (0,23%) - до $48,4 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,11 (0,24%) - до $46,19 за баррель.
Данные о запасах топлива в США будут обнародованы в среду в 18:30. По ожиданиям экспертов, отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти по итогам минувшей недели на 2,25 млн баррелей после неожиданного роста по итогам предыдущей недели.
Между тем рост котировок сдерживается отчетом ОПЕК, согласно которому добыча картеля в мае выросла до 32,139 млн баррелей в сутки по сравнению с 31,803 млн б/с в апреле 2017 года. Добыча нефти выросла во всех странах ОПЕК, кроме Анголы, Габона, ОАЭ и Венесуэлы, отмечается в документе.
Тем временем ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на уровне 96,38 млн баррелей в сутки.
Ильхам Алиев продлил полномочия Вугара Сафарли на посту главы Фонда господдержки развитию СМИ
ВС Азербайджана и Турции в рамках совместных учений по сигналу "тревога" были выдвинуты в районы сосредоточения
Материалы по делу блогера Лапшина переданы в суд, предварительное судебное разбирательство назначено на 22 июня - адвокат
Президент Алиев утвердил поправки в трудовое законодательство, предусматривающие привязку размера выходных пособий к стажу
Бизнесмен планирует доставить в Катар 4 тыс. коров на самолетах
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Эрдоган назвал намерение властей иракского Курдистана провести референдум о независимости ошибкой и угрозой
Нейтралитет позволяет Туркменистану играть важную роль в регионе - генсек ООН
В Венгрии принят закон об усилении контроля над НКО с зарубежным финансированием
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell получила награду «Самая быстрая мобильная сеть 2016» и запустила два новых продукта для пользователей мобильного интернета
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка «Россия сегодня»
Посол Мексики: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школы Нефти»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»