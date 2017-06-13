Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9053 RUR   0.0299 GBR   2.1544 TRY   0.4842

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 20° Завтра 19° 25° 15 Июн 19° 28° 16 Июн 18° 27°

ТЭК 13.06.2017 15:31

Цены на нефть слабо растут во вторник, Brent торгуется у $48,4 за баррель

Нефть эталонных марок умеренно дорожает во вторник на ожиданиях сокращения запасов топлива в США.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 подорожали на $0,11 (0,23%) - до $48,4 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,11 (0,24%) - до $46,19 за баррель.

Данные о запасах топлива в США будут обнародованы в среду в 18:30. По ожиданиям экспертов, отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти по итогам минувшей недели на 2,25 млн баррелей после неожиданного роста по итогам предыдущей недели.

Между тем рост котировок сдерживается отчетом ОПЕК, согласно которому добыча картеля в мае выросла до 32,139 млн баррелей в сутки по сравнению с 31,803 млн б/с в апреле 2017 года. Добыча нефти выросла во всех странах ОПЕК, кроме Анголы, Габона, ОАЭ и Венесуэлы, отмечается в документе.

Тем временем ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на уровне 96,38 млн баррелей в сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть во вторник продолжает дорожать, Brent - выше $48,5 за баррель Нефть дорожает в пятницу, но завершает неделю падением на данных о росте запасов в США Цены на нефть стабильны в пятницу на минимальном уровне за месяц, Brent у $47,9 за баррель Нефть слабо восстанавливается после обвала накануне, Brent торгуется у $48,4 за баррель Нефть перешла к снижению в среду, Brent торгуется на уровне $49,7 за баррель Цены на нефть стабильны после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $50,09 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]