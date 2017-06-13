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Социум 13.06.2017 15:33

Президент Алиев посетил могилу главы Минэнерго Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник посетил могилу скончавшегося на минувшей неделе министра энергетики республики Натига Алиева, сообщает сайт главы государства.

«Президент И.Алиев возложил цветы на могилу Н.Алиева и выразил глубокое уважение памяти покойного», - отмечается в информации.

Глава государства также выразил свои соболезнования сыну покойного министра Фархаду Алиеву.

Как сообщалось, глава Минэнерго 4 июня был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Состояние Н.Алиева оценивалось как стабильно тяжелое. На следующий день министр отправился в Турцию для продолжения лечения в стамбульской клинике "Florence Nightingale", 9 июня было объявлено о кончине министра, несмотря на усилия врачей.

Министр похоронен во второй Аллее почетного захоронения.

Натиг Алиев родился 23 ноября 1947 года в Баку. В 1970 году окончил Азербайджанский нефтехимический институт им. М.Азизбекова по специальности горного инженера-геолога.

С 1993 года по 2005 год занимал должность президента Госнефтекомпании Азербайджана.

С 2005 по 2013гг занимал должность министра промышленности и энергетики Азербайджана. Распоряжением президента Азербайджана от 22 октября 2013 года был назначен на должность министра энергетики.

Н.Алиев являлся автором свыше 100 научных работ, статей, книг.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, АЛИЕВ, МИНИСТР, МИНИСТР, МОГИЛА, МОГИЛА


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