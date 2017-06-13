Бизнесмен планирует доставить в Катар 4 тыс. коров на самолетах

Катарский бизнесмен Мутаз аль-Хайят планирует закупить в США и Австралии около 4 тыс. коров голштинской породы и доставить их в страну воздушным путем для обеспечения Катара собственной молочной продукцией, сообщает во вторник агентство "Блумберг".
Бизнесмен подсчитал, что для доставки в Катар примерно 4 тыс. коров, каждая из которых весит до 600 кг, будет необходимо выполнить около 60 авиарейсов. Изначально он планировал доставлять животных в страну морским путем.
М.аль-Хайят возглавляет компанию Power International Holding, базирующуюся в Дохе и специализирующуюся на строительстве. Предприниматель также развивает сельскохозяйственный бизнес, где разводит овец и производит мясную и молочную продукцию.
По его словам, ежедневное регулярное производство свежего молока компания начнет в конце этого месяца, и к середине июля покроет примерно треть спроса Катара на молоко.
На прошлой неделе Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже к ним присоединился ряд других мусульманских стран. Многие продукты в Катар поставляются через Саудовскую Аравию, которая закрыла границы и прервала морское и авиасообщение между странами. В связи с этим многие жители Катара опасаются дефицита на продукты питания. Власти страны, в свою очередь, обещают обеспечить население всем необходимым.
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