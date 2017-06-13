Материалы по делу блогера Лапшина переданы в суд, предварительное судебное разбирательство назначено на 22 июня - адвокат

Материалы по блогеру Александру Лапшину переданы в суд.
Материалы уголовного дела в отношении блогера А.Лапшина переданы в суд. Судьей по его делу определен судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Аловсят Аббасов.
"Предварительное судебное заседание по делу блогера Лапшина состоится 22 июня", - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» его адвокат Эдуард Чернин.
А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.
Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.
Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.
Р.Бабаев
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