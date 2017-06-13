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Бизнес и законодательство 13.06.2017 16:20

Президент Азербайджана и министр экономики Грузии обсудили вопросы расширения взаимного товарооборота

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария обсудили вопросы расширения взаимного товарооборота.

И.Алиев на встрече с Г.Гахарией в Баку отметил важность проведения анализа с целью определения возможностей для увеличения взаимного торгового оборота, отмечает сайт главы государства.

В частности, президент подчеркнул важность расширения связей в торговле, неэнергетической и других сферах.

И.Алиев добавил, что совместные энергетические и транспортные глобальные проекты свидетельствуют об эффективном партнерстве между странами.

Г.Гахария, в свою очередь, подчеркнул, что за январь-апрель 2017 года взаимный товарооборот вырос на 49%.

"Собеседники провели обмен мнениями по перспективам сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, туризма, АПК", - отмечается в информации.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ЭКОНОМИКА, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]