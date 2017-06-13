Президент Азербайджана и министр экономики Грузии обсудили вопросы расширения взаимного товарооборота

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария обсудили вопросы расширения взаимного товарооборота.
И.Алиев на встрече с Г.Гахарией в Баку отметил важность проведения анализа с целью определения возможностей для увеличения взаимного торгового оборота, отмечает сайт главы государства.
В частности, президент подчеркнул важность расширения связей в торговле, неэнергетической и других сферах.
И.Алиев добавил, что совместные энергетические и транспортные глобальные проекты свидетельствуют об эффективном партнерстве между странами.
Г.Гахария, в свою очередь, подчеркнул, что за январь-апрель 2017 года взаимный товарооборот вырос на 49%.
"Собеседники провели обмен мнениями по перспективам сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, туризма, АПК", - отмечается в информации.
А.Азизов
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