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Внешняя политика 13.06.2017 16:29

ВС Азербайджана и Турции в рамках совместных учений по сигналу "тревога" были выдвинуты в районы сосредоточения

Вооруженные силы Азербайджана и Турции в рамках тактических учений были подняты по сигналу «Тревога» и выдвинуты в районы сосредоточения, отмечает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Как сообщалось ранее, совместные тактические учения стартовали 12 июня в Нахчыванской Автономной республике Азербайджана.

"Согласно сценарию совместных тактических учений, на очередном этапе подразделения Отдельной Общевойсковой Армии, различных силовых структур и Вооруженных сил Турции были подняты по сигналу «Тревога» и выдвинуты в районы сосредоточения. В соответствии с планом боевой подготовки, соединения и подразделения были приведены в состояние полной боевой готовности", - отмечается в сообщении.

В совместных учениях, которые продлятся до 16 июня, задействованы до 5 тысяч военнослужащих, более 250 единиц военной и специальной техники.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]