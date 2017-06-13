Вооруженные силы Азербайджана и Турции в рамках тактических учений были подняты по сигналу «Тревога» и выдвинуты в районы сосредоточения, отмечает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Как сообщалось ранее, совместные тактические учения стартовали 12 июня в Нахчыванской Автономной республике Азербайджана.

"Согласно сценарию совместных тактических учений, на очередном этапе подразделения Отдельной Общевойсковой Армии, различных силовых структур и Вооруженных сил Турции были подняты по сигналу «Тревога» и выдвинуты в районы сосредоточения. В соответствии с планом боевой подготовки, соединения и подразделения были приведены в состояние полной боевой готовности", - отмечается в сообщении.

В совместных учениях, которые продлятся до 16 июня, задействованы до 5 тысяч военнослужащих, более 250 единиц военной и специальной техники.

А.Азизов