Вооруженные силы Азербайджана и Турции в рамках тактических учений были подняты по сигналу «Тревога» и выдвинуты в районы сосредоточения, отмечает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
Как сообщалось ранее, совместные тактические учения стартовали 12 июня в Нахчыванской Автономной республике Азербайджана.
"Согласно сценарию совместных тактических учений, на очередном этапе подразделения Отдельной Общевойсковой Армии, различных силовых структур и Вооруженных сил Турции были подняты по сигналу «Тревога» и выдвинуты в районы сосредоточения. В соответствии с планом боевой подготовки, соединения и подразделения были приведены в состояние полной боевой готовности", - отмечается в сообщении.
В совместных учениях, которые продлятся до 16 июня, задействованы до 5 тысяч военнослужащих, более 250 единиц военной и специальной техники.
А.Азизов
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