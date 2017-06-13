Инфляция в Азербайджане в мае составила 0,2%, среднегодовая ускорилась до 13,8%

Инфляция в Азербайджане в мае 2017 года составила 0,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"Инфляция в Азербайджане в мае 2017 года составила 0,2%. При этом непродовольственные товары подорожали на 0,2%, тарифы на услуги населению – на 2,1%. Цены на продовольственные товары подешевели на 1,3%", - отметили в Госкомстате.
В группе продовольственных товаров рост цен в мае зафиксирован на рис, сливочное масло, сыр, фруктовые соки, алкогольные напитки, кофе, чай и какао, лук, картофель, морковь, тыкву.
При этом спад цен в мае имел место на макаронные изделия, манную и гречневую крупы, говядину, баранину и курятину, рыбную продукцию, молоко, яйца, подсолнечное и кукурузное масла, сахар и сахарный песок, табачную продукцию, помидоры, огурцы, зелень, капусту, баклажаны.
По группе непродовольственных товаров рост цен в отчетном месяце зафиксирован на ткани, мебель и предметы домашнего обихода, ковры и прочие напольные покрытия, запчасти к легковым автомобилям, канцелярские товары, ювелирные украшения, пылесосы, велосипеды, телевизоры, персональные компьютеры и планшеты, кирпичи, цемент, водопроводные и канализационные трубы, керамические плиты,
Спад цен в мае имел место на ламинатный паркет, оконное стекло, водяные краски, мобильные телефоны, ноутбуки.
В сфере услуг в мае подорожало газоснабжение абонентов среди населения, потребляющих газ сверх установленного потребительского лимита, цены на зарубежные туры, тарифы на международные пассажироперевозки воздушным и железнодорожным транспортом, арендная стоимость жилья, стоимость услуг по ремонту бытовых приборов, автомобилей, мебели, предметов домашнего обихода и напольных покрытий, и стоматологические услуги.
По данным Госкомстата, среднегодовой рост цен по итогам мая ускорился до 13,8%. В том числе продовольственные товары за год подорожали на 18,2%, непродовольственные товары - на 12,5%, услуги - на 9,1%.
Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 7,3%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2016 года составила 12,4%.
Н.Аббасова
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