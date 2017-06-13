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Макроэкономика 13.06.2017 16:35

Инфляция в Азербайджане в мае составила 0,2%, среднегодовая ускорилась до 13,8%

Инфляция в Азербайджане в мае 2017 года составила 0,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Инфляция в Азербайджане в мае 2017 года составила 0,2%. При этом непродовольственные товары подорожали на 0,2%, тарифы на услуги населению – на 2,1%. Цены на продовольственные товары подешевели на 1,3%", - отметили в Госкомстате.

В группе продовольственных товаров рост цен в мае зафиксирован на рис, сливочное масло, сыр, фруктовые соки, алкогольные напитки, кофе, чай и какао, лук, картофель, морковь, тыкву.

При этом спад цен в мае имел место на макаронные изделия, манную и гречневую крупы, говядину, баранину и курятину, рыбную продукцию, молоко, яйца, подсолнечное и кукурузное масла, сахар и сахарный песок, табачную продукцию, помидоры, огурцы, зелень, капусту, баклажаны.

По группе непродовольственных товаров рост цен в отчетном месяце зафиксирован на ткани, мебель и предметы домашнего обихода, ковры и прочие напольные покрытия, запчасти к легковым автомобилям, канцелярские товары, ювелирные украшения, пылесосы, велосипеды, телевизоры, персональные компьютеры и планшеты, кирпичи, цемент, водопроводные и канализационные трубы, керамические плиты,

Спад цен в мае имел место на ламинатный паркет, оконное стекло, водяные краски, мобильные телефоны, ноутбуки.

В сфере услуг в мае подорожало газоснабжение абонентов среди населения, потребляющих газ сверх установленного потребительского лимита, цены на зарубежные туры, тарифы на международные пассажироперевозки воздушным и железнодорожным транспортом, арендная стоимость жилья, стоимость услуг по ремонту бытовых приборов, автомобилей, мебели, предметов домашнего обихода и напольных покрытий, и стоматологические услуги.

По данным Госкомстата, среднегодовой рост цен по итогам мая ускорился до 13,8%. В том числе продовольственные товары за год подорожали на 18,2%, непродовольственные товары - на 12,5%, услуги - на 9,1%.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 7,3%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2016 года составила 12,4%.

Н.Аббасова

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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]