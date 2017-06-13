Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9053 RUR   0.0299 GBR   2.1544 TRY   0.4842

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 20° Завтра 19° 25° 15 Июн 19° 28° 16 Июн 18° 27°

СНГ 13.06.2017 16:41

Президент Украины в среду отправляется в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко 14 июня посетит с рабочей поездкой Донецкую область, сообщает пресс-центр штаба спецоперации в Донбассе.

"14 июня в Донецкой области с рабочей поездкой будет находиться президент Украины Петр Порошенко", - говорится в сообщении в Фейсбуке пресс-центра штаба спецоперации во вторник.

Ранее секретарь СНБО А.Турчинов высказал мнение о необходимости завершить антитеррористическую операцию на востоке страны и перейти к новому формату защиты государства, предоставив президенту право применять армию против гибридной агрессии со стороны РФ

"Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ. (...) Уточненный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" будет представлен президенту, после чего, надеюсь, он оперативно будет внесен в Верховную Раду", - подчеркнул секретарь СНБО.

Между тем в Кремле во вторник вновь заявили, что Россия "не оккупирует никакие территории", а в Донбассе имеет место внутриукраинский конфликт. "А если называть вещи своими именами, это гражданская война", - сказал пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что прекратить ее может "только Киев, действуя в русле реализации Минских договоренностей".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ДОНБАСС, ПОЕЗДКА


Похожие новости


Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты Украинцы на неподконтрольных Киеву территориях воспользуются безвизовым режимом с ЕС, если будет восстановлен украинский суверенитет - Порошенко Порошенко 17 мая поедет в Страсбург подписывать документ о безвизовом режиме Украины с ЕС Премьер Украины Гройсман не намерен участвовать в президентской гонке 2019 года Президент Украины назначил своим представителем в парламенте супругу генпрокурора Луценко Закон о запрете денежных переводов на Украину и в другие страны с помощью зарубежных платежных систем подписан президентом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]