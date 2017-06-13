Президент Украины в среду отправляется в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко 14 июня посетит с рабочей поездкой Донецкую область, сообщает пресс-центр штаба спецоперации в Донбассе.

"14 июня в Донецкой области с рабочей поездкой будет находиться президент Украины Петр Порошенко", - говорится в сообщении в Фейсбуке пресс-центра штаба спецоперации во вторник.

Ранее секретарь СНБО А.Турчинов высказал мнение о необходимости завершить антитеррористическую операцию на востоке страны и перейти к новому формату защиты государства, предоставив президенту право применять армию против гибридной агрессии со стороны РФ

"Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ. (...) Уточненный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" будет представлен президенту, после чего, надеюсь, он оперативно будет внесен в Верховную Раду", - подчеркнул секретарь СНБО.

Между тем в Кремле во вторник вновь заявили, что Россия "не оккупирует никакие территории", а в Донбассе имеет место внутриукраинский конфликт. "А если называть вещи своими именами, это гражданская война", - сказал пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что прекратить ее может "только Киев, действуя в русле реализации Минских договоренностей".