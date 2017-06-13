Патрушев в четверг примет участие в заседании комитета секретарей Совбезов ОДКБ в Минске

Современные вызовы и угрозы будут обсуждаться в четверг, 15 июня, в Минске на заседании комитета секретарей Советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россию на заседании будет представлять секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Совбеза РФ.

"Члены комитета секретарей советов безопасности обсудят широкий спектр современных вызовов и угроз, которые оказывают негативное воздействие на обстановку в регионах коллективной безопасности. Всего в повестку дня заседания включено 11 вопросов", - сказали в пресс-службе.