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СНГ 13.06.2017 17:02

Патрушев в четверг примет участие в заседании комитета секретарей Совбезов ОДКБ в Минске

Современные вызовы и угрозы будут обсуждаться в четверг, 15 июня, в Минске на заседании комитета секретарей Советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россию на заседании будет представлять секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Совбеза РФ.

"Члены комитета секретарей советов безопасности обсудят широкий спектр современных вызовов и угроз, которые оказывают негативное воздействие на обстановку в регионах коллективной безопасности. Всего в повестку дня заседания включено 11 вопросов", - сказали в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, БЕЛОРУССИЯ, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]