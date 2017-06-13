В Финляндии завершился правительственный кризис, кабинет министров продолжит работу

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Juha Sipila) отказался подавать президенту Саули Ниинисё (Sauli Niinisto) прошение об отставке правительства, как было объявлено ранее.

"Встреча с президентом отменяется, нынешние министры могут продолжать свою работу", - сказал он на пресс-конференции в Хельсинки во вторник.

Как сообщалось, в три часа дня во вторник Ю.Сипиля должен был встретиться с главой государства и подать ему прошение об отставке в связи с тем, что правящие партии Центра и Коалиционная партия (КП) отказались от сотрудничества с входящей в коалицию партией "Истинные финны".

Центристы и КП заявили во вторник, что не могут сотрудничать с "Истинными финнами" в связи с избранием нового руководства этой партии, которое занимает резко антииммигрантскую позицию и с которыми входящие в коалицию партии "не смогли найти общую основу ценностей".

Однако 13 июня в первой половине дня 20 депутатов из 37, входивших в парламентскую фракцию "Истинные финны" заявили о выходе из этой фракции и создании депутатского объединения "Новая альтернатива". Члены новой фракции выразили готовность остаться в правящей коалиции и проявили готовность выполнять правительственную программу.

"Коалиция может продолжить свою работу с фракцией "Новая альтернатива" в её составе", - сказал на пресс-конференции премьер-министр.

Кризис возник в связи с тем, что на состоявшемся 10 июня партийном съезде "Истинных финнов" вместо председателя, министра иностранных дел Тимо Сойни (Timi Soini) лидером политической организации был избран критически относящийся к ЕС и иммиграционной политике депутат Европарламента Юсси Халла-ахо (Jussi Hallo-aho).

Все три новых заместителя председателя Лаура Хухтасаари (Laura Huhtasaari), Теуво Хаккарайнен (Teuvo Hakkarainen) и Юхо Ээрола (Juho Eerola) тоже известны как представители антииммиграционного и евроскептического крыла партии.

Ю.Халла-Ахо - по образованию филолог, специалист по украинскому языку. Автор первого финского украинско-финского словаря, бывший сотрудник посольства Финляндии в Киеве. Наказывался штрафами в судах первой и второй инстанции по статье УК "Нарушение религиозного покоя" и "разжигание этнической ненависти". Является ярым сторонником членства Финляндии в НАТО. Предлагал усилить санкции в отношении России и ее граждан.