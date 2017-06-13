Российские хакеры получили доступ к компьютерным системам 39 штатов США летом и осенью 2016 года - СМИ

Российским хакерам удалось получить доступ к компьютерным системам 39 американских штатов летом и осенью прошлого года, но они не пытались фальсифицировать итоги президентских выборов 2016 года, сообщает во вторник агентство "Блумберг" со ссылкой на источники, знакомые с расследованием "дела о России".
По информации агентства, летом и осенью 2016 года хакерам удалось получить доступ к программному обеспечению, разработанному для работы сотрудников избирательных участков в день голосования, а минимум в одном штате - доступ к финансовой базе данных.
Кроме того, следователи располагают доказательствами того, что хакеры безуспешно пытались изменить или удалить данные по голосованию в штате Иллинойс после того, как получили доступ к базам данных, в которых хранилась персональная информация избирателей.
"В целом, российские хакеры поразили системы 39 штатов", - цитирует агентство источник, напрямую знакомый с ходом расследования дела о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Агентство отмечает, что администрация тогдашнего президента США Барака Обамы была настолько обеспокоена таким количеством и качеством хакерских атак, что сообщила Москве о своем беспокойстве по данной теме. По информации источников "Блумберга", Вашингтон предложил предоставить Москве документы, доказывающие факт вмешательства хакеров и предупредил, что ситуация может обернуться широким конфликтом.
Несмотря на то, что хакерам удалось получить доступ к компьютерным системам штатов, подчеркивает "Блумберг", они не стали пытаться фальсифицировать итоги голосования. Этому агентство приводит два объяснения: либо предупреждение Белого дома оказало воздействие, либо, как считает источник агентства, за несколько месяцев атак российским хакерам так и не удалось добраться непосредственно до систем учета голосов.
В настоящее время в США проходит расследование о возможной попытке вмешательства России в выборы 2016 года. Курирует это расследование бывший директор ФБР Роберт Мюллер, которого Минюст США назначил специальным прокурором.
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