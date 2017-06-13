Узбекистан и Афганистан до конца года намерены довести объем двусторонней торговли до $1 млрд

Ташкент и Кабул намерены до конца 2017 года довести объем взаимной торговли до $1 млрд, сообщил во вторник журналистам министр внешней торговли Узбекистана Эльер Ганиев, комментирую итоги встречи президентов двух стран "на полях" саммита ШОС в Астане.
По его словам, президенты Узбекистана и Афганистана договорились о долгосрочных поставках из Узбекистана в Афганистан до 300 тыс. тонн минеральных удобрений, 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, до 250 тыс. тонн продовольственной пшеницы и другой продукции.
"На сегодняшний день имеются все резервы и возможности для доведения объемов взаимной торговли как минимум до $1 млрд уже по итогам этого года", - отметил Э.Ганиев.
Он также сообщил, что главы государств отметили важность скорейшего начала реализации проектирования и строительства железной дороги по маршруту Мазари-Шариф - Шиберган - Маймана - Герат. Эта дорога, по его словам, позволит создать транспортный экономический коридор на северо-западе Афганистана.
Э.Ганиев отметил, что Узбекистан и Афганистан прорабатывают соглашение о торговле и сотрудничестве в области транзита, что также позволит увеличить взаимный товарооборот между странами.
По итогам 2016 года объем взаимной торговли между Узбекистаном и Афганистаном составил порядка $500 млн. В Узбекистане работает более 70 предприятий с участием афганской стороны, в том числе 20 со стопроцентным афганским капиталом, действующие в сфере услуг, торговле, а также в производстве стройматериалов.
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