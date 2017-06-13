Глава МИД Грузии опроверг утверждения оппозиции о сокращении грузинского воинского контингента в Афганистане

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе во вторник опроверг заявления оппозиции о сокращении грузинского контингента в Афганистане, который принимает участие в миссии под эгидой НАТО "Решительная поддержка".
"Никакого сокращения контингента не было и не планируется", - заявил министр на встрече с депутатами парламента в рамках совместного заседания парламентских комитетов по внешним связям и по вопросам евроинтеграции, отвечая на вопрос представителей оппозиционного "Национального движения" о том, почему Грузия сократила свой контингент в Афганистане.
Глава МИД Грузии призвал оппозицию прекратить вводить в заблуждение общественность и партнеров Тбилиси по этому вопросу.
Грузинская телекомпания "Рустави-2" ранее сообщила, что Минобороны Грузии несколько недель назад обратилось в штаб-квартиру НАТО по вопросу сокращения до уровня взвода находящейся в Афганистане грузинской роты.
Эту информацию ранее опровергли и в министерстве обороны Грузии, где заявили, что в текущий период в повестке дня не стоит внесение каких-либо изменений в этом направлении.
"Грузия остается преданной взятым перед альянсом обязательствам, которые подразумевают контрибуцию вплоть до весны 2018 года", - подчеркнули в ведомстве.
В настоящее время в Афганистане находятся около 870 грузинских военнослужащих. За время участия в миротворческой миссии Грузия потеряла около 30 военнослужащих.
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