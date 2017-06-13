Курс манат/доллар на 14 июня - 1,7023 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 июня установил на уровне 1,7023 манат/$1 (13 июня - 1,7022 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Н.Аббасова