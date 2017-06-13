Глава МИД Грузии: Тбилиси прилагает максимум усилий для давления на Москву в связи с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии

Грузинское правительство делает все возможное, чтобы международное давление на Россию усилилось, заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.

"Мы видим, что политика России основана на агрессии, силе и это видно не только в отношении Грузии, но и в отношении многих других стран", - сказал министр в ходе комитетских слушаний в парламенте Грузии во вторник, где он представил отчет о своей деятельности за последние шесть месяцев.

По его словам, на фоне этих вызовов, Грузия максимально пытается во всех международных форматах поднимать тему ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии.

"Мы делаем максимум, чтобы было усилить давление на Россию и ее агрессию", - заявил М.Джанелидзе.