Глава МИД Грузии: Тбилиси прилагает максимум усилий для давления на Москву в связи с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии

Грузинское правительство делает все возможное, чтобы международное давление на Россию усилилось, заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.
"Мы видим, что политика России основана на агрессии, силе и это видно не только в отношении Грузии, но и в отношении многих других стран", - сказал министр в ходе комитетских слушаний в парламенте Грузии во вторник, где он представил отчет о своей деятельности за последние шесть месяцев.
По его словам, на фоне этих вызовов, Грузия максимально пытается во всех международных форматах поднимать тему ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии.
"Мы делаем максимум, чтобы было усилить давление на Россию и ее агрессию", - заявил М.Джанелидзе.
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