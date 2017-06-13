Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9053 RUR   0.0299 GBR   2.1544 TRY   0.4842

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 20° Завтра 19° 25° 15 Июн 19° 28° 16 Июн 18° 27°

Регион 13.06.2017 18:26

Глава МИД Грузии: Тбилиси прилагает максимум усилий для давления на Москву в связи с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии

Грузинское правительство делает все возможное, чтобы международное давление на Россию усилилось, заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.

"Мы видим, что политика России основана на агрессии, силе и это видно не только в отношении Грузии, но и в отношении многих других стран", - сказал министр в ходе комитетских слушаний в парламенте Грузии во вторник, где он представил отчет о своей деятельности за последние шесть месяцев.

По его словам, на фоне этих вызовов, Грузия максимально пытается во всех международных форматах поднимать тему ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии.

"Мы делаем максимум, чтобы было усилить давление на Россию и ее агрессию", - заявил М.Джанелидзе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, РОССИЯ, ДАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Власти Грузии обещают населению стабилизировать нацвалюту, упавшую на 17% Силовые министры в новом правительстве Грузии останутся прежними - премьер Президент Грузии передал в правительство на утверждение распоряжение о назначении парламентских выборов на 8 октября Грузинский премьер объявит о кадровых перестановках в правительстве - СМИ Президент Грузии передал список нового правительства в парламент, в составе кабинета три новых министра Президент Грузии отложил утверждение нового состава правительства на неделю

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]