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СНГ 13.06.2017 18:47

Белоруссия рассчитывает разрешить спор с Литвой о строительстве АЭС - вице-премьер Семашко

Минск надеется поставить точку в спорах с Литвой по вопросу строительства Белорусской атомной станции в ходе начавшейся в Минске седьмой сессии Совещания Сторон Конвенции Эспо, заявил заместитель белорусского премьера Владимир Семашко во вторник в Минске.

"К сожалению, есть вопросы. Я считаю, не столько вопросы техники, безопасности. Больше это политический вопрос, надуманный", - заявил В.Семашко

"Думаю, что это совещание, наконец, может поставить точку над i в этом абсолютно надуманном споре. И мы будем нормально, спокойно работать дальше", - отметил заместитель премьер-министра.

По словам В.Семашко, Минск готов работать со своими коллегами, соседями, доказывать, что БелАЭС - это абсолютно безопасная современная станция, которая нужна Белоруссия

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЭС, ЛИТВА, СПОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]