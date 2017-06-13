Белоруссия рассчитывает разрешить спор с Литвой о строительстве АЭС - вице-премьер Семашко

Минск надеется поставить точку в спорах с Литвой по вопросу строительства Белорусской атомной станции в ходе начавшейся в Минске седьмой сессии Совещания Сторон Конвенции Эспо, заявил заместитель белорусского премьера Владимир Семашко во вторник в Минске.
"К сожалению, есть вопросы. Я считаю, не столько вопросы техники, безопасности. Больше это политический вопрос, надуманный", - заявил В.Семашко
"Думаю, что это совещание, наконец, может поставить точку над i в этом абсолютно надуманном споре. И мы будем нормально, спокойно работать дальше", - отметил заместитель премьер-министра.
По словам В.Семашко, Минск готов работать со своими коллегами, соседями, доказывать, что БелАЭС - это абсолютно безопасная современная станция, которая нужна Белоруссия
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