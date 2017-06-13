Кредитные вложения в экономику Азербайджана в нацвалюте в январе-апреле 2017г сократились на 7%, инвалюте – на 5%

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-апреле 2017 года сократился на 6% - до 15 млрд 453,5 млн манатов на 1 мая 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
Объем просроченных кредитов на начало мая 2017 года составляет 1 млрд 594 млн манатов (спад на 2,4%) или 8,2% всех кредитов.
На 1 мая 2017 года банками с долей государства выдано кредитов на 5 млрд 383,7 млн манатов (спад на 6,4%) или 34,8% всех кредитов, частными банками - 9 млрд 670,6 млн манатов (спад на 5,4%) или 62,6% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.
Из общего объема кредитов, выданных на конец апреля, на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 34,7 млн манатов (спад на 7,3%), в иностранной валюте – 7 млрд 418,9 млн манатов (спад на 4,7%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте по итогам января-апреля 2017 года составляет 48% против 47,3% по итогам 2016 года.
В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 мая 2017 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 198,9 млн манатов (14,2% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 549,2 млн манатов (3,6%), сельское хозяйство и переработку – 449 млн манатов (2,9%), строительство и недвижимость - 1 млрд 863,7 млн манатов (12,1%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 209,3 млн манатов (7,8%), транспорт и связь - 1 млрд 208,9 млн манатов (7,8%), на домохозяйства - 5 млрд 230,2 млн манатов (33,8%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в январе-апреле 2017 года сократился на 10,7%.
А.Ахундов
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