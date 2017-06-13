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Дальнее зарубежье 13.06.2017 19:02

В Венгрии принят закон об усилении контроля над НКО с зарубежным финансированием

Парламент Венгрии во вторник одобрил законопроект, усиливающий государственный контроль за НКО с иностранным финансированием.

Эту меру, по данным радиостанции, уже раскритиковали власти Евросоюза и ООН. Правозащитники намерены оспорить новый закон в суде, сообщило Международное французское радио.

Новый закон активно поддерживал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В правительстве полагают, что закон должен помочь бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Теперь все НКО, которые ежегодно получают больше 24 тыс. евро из-за рубежа, обязаны отчитываться о своих спонсорах, а также зарегистрироваться в качестве "организации, получающей иностранное финансирование". За эту меру проголосовали 130 венгерских депутатов, против - 44. Еще 24 законодателя воздержались.

В Совете Европы призвали венгерские власти пересмотреть закон. Эксперты сочли его "непропорциональным", указав, что НКО могут быть распущены в случае нарушения закона.

В Еврокомиссии считают, что НКО в Венгрии могут стать жертвами дискриминации и оказаться вне закона.

Правозащитная организация Amnesty International полагает, что этот закон "ставит целью заглушить и дискредитировать критические голоса гражданского общества".

Две венгерские НКО - Хельсинский комитет и Венгерский союз за гражданские свободы - уже заявили, что не собираются выполнять новый закон и будут его оспаривать в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, НКО, ЗАКОН, ПРИНЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]