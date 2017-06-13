В Венгрии принят закон об усилении контроля над НКО с зарубежным финансированием

Парламент Венгрии во вторник одобрил законопроект, усиливающий государственный контроль за НКО с иностранным финансированием.

Эту меру, по данным радиостанции, уже раскритиковали власти Евросоюза и ООН. Правозащитники намерены оспорить новый закон в суде, сообщило Международное французское радио.

Новый закон активно поддерживал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В правительстве полагают, что закон должен помочь бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Теперь все НКО, которые ежегодно получают больше 24 тыс. евро из-за рубежа, обязаны отчитываться о своих спонсорах, а также зарегистрироваться в качестве "организации, получающей иностранное финансирование". За эту меру проголосовали 130 венгерских депутатов, против - 44. Еще 24 законодателя воздержались.

В Совете Европы призвали венгерские власти пересмотреть закон. Эксперты сочли его "непропорциональным", указав, что НКО могут быть распущены в случае нарушения закона.

В Еврокомиссии считают, что НКО в Венгрии могут стать жертвами дискриминации и оказаться вне закона.

Правозащитная организация Amnesty International полагает, что этот закон "ставит целью заглушить и дискредитировать критические голоса гражданского общества".

Две венгерские НКО - Хельсинский комитет и Венгерский союз за гражданские свободы - уже заявили, что не собираются выполнять новый закон и будут его оспаривать в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека.