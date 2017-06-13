Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9053 RUR   0.0299 GBR   2.1544 TRY   0.4842

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 20° Завтра 18° 25° 16 Июн 19° 28° 17 Июн 18° 26°

СНГ 13.06.2017 19:13

Нейтралитет позволяет Туркменистану играть важную роль в регионе - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде, высоко оценил политику нейтралитета Туркменистана в обеспечении мира и стабильности в Центральноазиатском регионе.

Как сообщает во вторник Государственное информагентство Туркменистана, в ходе переговоров с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым генсек ООН отметил, что во многих регионах мира происходят конфликтные ситуации, что разобщает братские народы, племена, выходцев из одного региона. При этом Туркменистан, по словам А.Гутерриша, очень успешно развивается, являясь нейтральным государством, и это принципиальный фактор.

"Туркменистан является нейтральным потому, что у вас имеется глубокое убеждение, что это правильный путь, и это очень важно", - сказал генсек ООН.

Он также подчеркнул, что нейтралитет позволяет Туркменистану играть важную роль в регионе, где имеется очень много жизненно важных проблем.

"Мы восхищаемся и поддерживаем, а также поздравляем Туркменистан с этим достижением", - сказал А.Гутерриш.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, НЕЙТРАЛИТЕТ, ООН, ГЕНСЕК


Похожие новости


В Ашхабаде ожидают участие президента Азербайджана на торжествах по случаю 20-летия нейтралитета Туркменистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]