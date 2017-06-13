Нейтралитет позволяет Туркменистану играть важную роль в регионе - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде, высоко оценил политику нейтралитета Туркменистана в обеспечении мира и стабильности в Центральноазиатском регионе.

Как сообщает во вторник Государственное информагентство Туркменистана, в ходе переговоров с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым генсек ООН отметил, что во многих регионах мира происходят конфликтные ситуации, что разобщает братские народы, племена, выходцев из одного региона. При этом Туркменистан, по словам А.Гутерриша, очень успешно развивается, являясь нейтральным государством, и это принципиальный фактор.

"Туркменистан является нейтральным потому, что у вас имеется глубокое убеждение, что это правильный путь, и это очень важно", - сказал генсек ООН.

Он также подчеркнул, что нейтралитет позволяет Туркменистану играть важную роль в регионе, где имеется очень много жизненно важных проблем.

"Мы восхищаемся и поддерживаем, а также поздравляем Туркменистан с этим достижением", - сказал А.Гутерриш.