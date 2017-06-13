Нейтралитет позволяет Туркменистану играть важную роль в регионе - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде, высоко оценил политику нейтралитета Туркменистана в обеспечении мира и стабильности в Центральноазиатском регионе.
Как сообщает во вторник Государственное информагентство Туркменистана, в ходе переговоров с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым генсек ООН отметил, что во многих регионах мира происходят конфликтные ситуации, что разобщает братские народы, племена, выходцев из одного региона. При этом Туркменистан, по словам А.Гутерриша, очень успешно развивается, являясь нейтральным государством, и это принципиальный фактор.
"Туркменистан является нейтральным потому, что у вас имеется глубокое убеждение, что это правильный путь, и это очень важно", - сказал генсек ООН.
Он также подчеркнул, что нейтралитет позволяет Туркменистану играть важную роль в регионе, где имеется очень много жизненно важных проблем.
"Мы восхищаемся и поддерживаем, а также поздравляем Туркменистан с этим достижением", - сказал А.Гутерриш.
Все сферы сотрудничества в рамках СНГ имеют для Азербайджана важное значение - президент Алиев
Ильхам Алиев продлил полномочия Вугара Сафарли на посту главы Фонда господдержки развитию СМИ
ВС Азербайджана и Турции в рамках совместных учений по сигналу "тревога" были выдвинуты в районы сосредоточения
Президент Азербайджана утвердил закон об исполнении госбюджета-2016
Уровень долларизации банковских вкладов в Азербайджане по итогам января-апреля сократился до 76,6% - ЦБ
Парламент Азербайджана принял в I чтении законопроект «О страховании от безработицы»
Президент Алиев утвердил поправки в трудовое законодательство, предусматривающие привязку размера выходных пособий к стажу
Бизнесмен планирует доставить в Катар 4 тыс. коров на самолетах
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell получила награду «Самая быстрая мобильная сеть 2016» и запустила два новых продукта для пользователей мобильного интернета
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка «Россия сегодня»
Посол Мексики: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школы Нефти»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»