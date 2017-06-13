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СНГ 13.06.2017 17:34

В киевской маршрутке взорвался бак с охлаждающей жидкостью, есть пострадавшие

Пять человек пострадали в Шевченковском районе Киева в результате взрыва системы охлаждения в маршрутном автобусе.

Взрыв в маршрутке №455 произошел днем во вторник на проспекте Победы, сообщает отдел коммуникации полиции Киева. В результате травмированы пять человек - двое пострадавших доставлены в больницу, другим помощь оказана на месте.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что взорвался расширительный бак системы охлаждения.

Как сообщает интернет-проект "Вартовi Еспресо", в результате взрыва горячая смесь разлетелась по всему салону маршрутного такси. В результате пострадали четыре пассажира и водитель, находившиеся в передней части салона.

"После взрыва водитель потерял сознание - его пассажиры вынесли из автобуса", - сообщает издание.

Отмечается, что пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Трем пассажирам вместе с водителем оказали помощь на месте. Двух других пассажиров (одна из которых - беременная женщина) госпитализировала скорая помощь.

Ожоги оказались не слишком серьезными, поэтому жизни пострадавших ничего не угрожает.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]