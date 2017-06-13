В киевской маршрутке взорвался бак с охлаждающей жидкостью, есть пострадавшие

Пять человек пострадали в Шевченковском районе Киева в результате взрыва системы охлаждения в маршрутном автобусе.

Взрыв в маршрутке №455 произошел днем во вторник на проспекте Победы, сообщает отдел коммуникации полиции Киева. В результате травмированы пять человек - двое пострадавших доставлены в больницу, другим помощь оказана на месте.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что взорвался расширительный бак системы охлаждения.

Как сообщает интернет-проект "Вартовi Еспресо", в результате взрыва горячая смесь разлетелась по всему салону маршрутного такси. В результате пострадали четыре пассажира и водитель, находившиеся в передней части салона.

"После взрыва водитель потерял сознание - его пассажиры вынесли из автобуса", - сообщает издание.

Отмечается, что пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Трем пассажирам вместе с водителем оказали помощь на месте. Двух других пассажиров (одна из которых - беременная женщина) госпитализировала скорая помощь.

Ожоги оказались не слишком серьезными, поэтому жизни пострадавших ничего не угрожает.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.