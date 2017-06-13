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Регион 13.06.2017 19:27

Эрдоган назвал намерение властей иракского Курдистана провести референдум о независимости ошибкой и угрозой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике решение властей иракского Курдистана организовать референдум о независимости от центрального правительства Ирака, назвав его ошибкой и угрозой территориальной целостности страны.

"Шаг в сторону независимости на севере Ирака - это ошибка и угроза для территориальной целостности Ирака", - сказал Р.Эрдоган, выступая во вторник в Анкаре перед членами своей Партии справедливости и развития.

По его словам, Турция "всегда отстаивала территориальную целостность Ирака, и мы (Турция - ИФ) продолжим это делать", так как этот референдум "не отвечает ничьим интересам".

Ранее сообщалось, что МИД Турции направил властям Ирака и иракского Курдистана, а также ряду ведущих стран письменное уведомление со своими опасениями.

В начале июня власти иракского Курдистана объявили о решении провести 25 сентября 2017 года референдум о независимости от Багдада.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, КУРДИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]