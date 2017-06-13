Генсек ООН заявил о поддержке в решении водной проблемы в Центральной Азии

ООН готова помочь странам Центральной Азии в решении водной и энергетической проблемы в регионе, заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш, находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде.

"ООН всегда готова предложить свою помощь и поддерживать водные, энергетические, инфраструктурные проекты, а также создание различных торговых механизмов, тарифов, налоговых систем, которые могут принести большую помощь для развития народов этого региона", - сказал генсек ООН на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, слова которого приводятся в сообщениях официальных туркменских СМИ.

В ходе переговоров А.Гутерриш отметил, что одной из ключевых проблем в мире является водная проблема, и в регионе есть возможности для ее решения.

По его словам, в регионе есть много возможностей развивать торговлю, поощрять инвестиции, поддерживать строительство инфраструктуры и создавать общие условия для решения водного кризиса. Имеются также стратегические проекты, которые связывают Центральную Азию с остальным миром, отметил он.

А.Гутерриш подчеркнул, что Центральная Азия является богатым регионом и станет процветающим, если будет обеспечено сотрудничество.