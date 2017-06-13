Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9053 RUR   0.0299 GBR   2.1544 TRY   0.4842

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 20° Завтра 18° 25° 16 Июн 19° 28° 17 Июн 18° 26°

СНГ 13.06.2017 19:48

Генсек ООН заявил о поддержке в решении водной проблемы в Центральной Азии

ООН готова помочь странам Центральной Азии в решении водной и энергетической проблемы в регионе, заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш, находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде.

"ООН всегда готова предложить свою помощь и поддерживать водные, энергетические, инфраструктурные проекты, а также создание различных торговых механизмов, тарифов, налоговых систем, которые могут принести большую помощь для развития народов этого региона", - сказал генсек ООН на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, слова которого приводятся в сообщениях официальных туркменских СМИ.

В ходе переговоров А.Гутерриш отметил, что одной из ключевых проблем в мире является водная проблема, и в регионе есть возможности для ее решения.

По его словам, в регионе есть много возможностей развивать торговлю, поощрять инвестиции, поддерживать строительство инфраструктуры и создавать общие условия для решения водного кризиса. Имеются также стратегические проекты, которые связывают Центральную Азию с остальным миром, отметил он.

А.Гутерриш подчеркнул, что Центральная Азия является богатым регионом и станет процветающим, если будет обеспечено сотрудничество.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]