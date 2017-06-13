Осужденный в КНДР на 15 лет американский студент возвращается в США

Власти КНДР освободили студента из США Отто Вомбиера, приговоренного ранее к 15 годам тюремного заключения за якобы имевшие место антигосударственные деяния, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как отмечает агентство со ссылкой на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в настоящее время студент уже на пути домой и вскоре воссоединится с семьей.
Р.Тиллерсон подчеркнул, что предпринял усилия по освобождению О.Вомбиера по распоряжению президента США Дональда Трампа, в настоящее время госдепартамент продолжает обсуждать с Пхеньяном освобождение еще троих граждан США.
Американский студент из штата Вирджиния О.Вомбиер 16 марта был приговорен верховным судом КНДР к 15 годам заключения по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа".
Прибывший на территорию КНДР в качестве туриста, по сообщениям, 1 января студент попытался сорвать со стены политический плакат в одном из помещений гостиницы, где он остановился.
На суде американец признал свою вину, мир облетели кадры, где он в суде заявляет о том, что стал "жертвой враждебной политики США в отношении КНДР" и о том, что "совершил самую серьезную ошибку в своей жизни".
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