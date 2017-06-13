Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9053 RUR   0.0299 GBR   2.1544 TRY   0.4842

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 20° Завтра 18° 25° 16 Июн 19° 28° 17 Июн 18° 26°

Дальнее зарубежье 13.06.2017 20:04

Осужденный в КНДР на 15 лет американский студент возвращается в США

Власти КНДР освободили студента из США Отто Вомбиера, приговоренного ранее к 15 годам тюремного заключения за якобы имевшие место антигосударственные деяния, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как отмечает агентство со ссылкой на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в настоящее время студент уже на пути домой и вскоре воссоединится с семьей.

Р.Тиллерсон подчеркнул, что предпринял усилия по освобождению О.Вомбиера по распоряжению президента США Дональда Трампа, в настоящее время госдепартамент продолжает обсуждать с Пхеньяном освобождение еще троих граждан США.

Американский студент из штата Вирджиния О.Вомбиер 16 марта был приговорен верховным судом КНДР к 15 годам заключения по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа".

Прибывший на территорию КНДР в качестве туриста, по сообщениям, 1 января студент попытался сорвать со стены политический плакат в одном из помещений гостиницы, где он остановился.

На суде американец признал свою вину, мир облетели кадры, где он в суде заявляет о том, что стал "жертвой враждебной политики США в отношении КНДР" и о том, что "совершил самую серьезную ошибку в своей жизни".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, СТУДЕНТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


Похожие новости


Шеф Пентагона назвал КНДР первостепенной угрозой миру Тиллерсон подверг критике Китай за действия в Южно-Китайском море и в недостаточное давление на КНДР США готовы к диалогу с Пхеньяном, если он прекратит ракетные и ядерные испытания - постпред США при ООН Вашингтон намерен "закручивать гайки" в отношениях с Пхеньяном - постпред США при ООН КНДР обвиняет США и Южную Корею в подготовке покушения на Ким Чен Ына Тиллерсон хочет "испытать" Китай в вопросе оказания давления на КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]