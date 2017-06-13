Трамп потребовал извинений от СМИ за распространение неточных материалов

Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от СМИ, которые, по его мнению, распространяют неточную информацию.
"Небывало высокий уровень фейковых новостей. Где их извинения передо мной за все неточные материалы?" - написал Д.Трамп во вторник в своем микроблоге в "Твиттере".
Ранее в мае американский президент заявил, что в России, вероятно, смеются над тем, что предполагаемое российское вмешательство в американские выборы остается одной из главной тем в крупных американских СМИ.
"Российские официальные лица, должно быть, смеются над США и над тем, как неубедительное оправдание того, почему демократы проиграли выборы (заявления о российском вмешательстве в выборы - ИФ), заполонило "фейковые" новости", - написал он тогда в своем "Твиттере".
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