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Внутренняя политика 13.06.2017 18:09

Ильхам Алиев продлил полномочия Вугара Сафарли на посту главы Фонда господдержки развитию СМИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продлил на четыре года полномочия Вугара Сафарли на посту исполнительного директора Фонда господдержки развитию СМИ, говорится в сообщении на сайте главы государства.

И.Алиев во вторник распорядился назначить В.Сафарли исполнительным директором фонда. Согласно уставу фонда, президент назначает исполнительного директора фонда на четыре года.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, САФАРЛИ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]