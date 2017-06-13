Ильхам Алиев продлил полномочия Вугара Сафарли на посту главы Фонда господдержки развитию СМИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продлил на четыре года полномочия Вугара Сафарли на посту исполнительного директора Фонда господдержки развитию СМИ, говорится в сообщении на сайте главы государства.

И.Алиев во вторник распорядился назначить В.Сафарли исполнительным директором фонда. Согласно уставу фонда, президент назначает исполнительного директора фонда на четыре года.