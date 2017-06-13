Глава Пентагона все еще видит в России серьезную угрозу для США

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил во вторник, что все еще рассматривает Россию как одну из ключевых угроз для Соединенных Штатов.

На слушаниях в сенате США демократ Мартин Генрих спросил Дж.Мэттиса о том, придерживается ли он еще позиции, согласно которой Россия представляет одну из ведущих угроз для США, на что глава Пентагона дал положительный ответ.

Дж.Мэттис также выразил сомнения в скором сотрудничестве с Россией.

"У нас очень скромные ожидания в отношении того, что мы сможем найти области сотрудничества с Россией, пока они (российские власти - ИФ) не изменят свое поведение", - заявил глава Пентагона.