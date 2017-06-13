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Дальнее зарубежье 13.06.2017 20:29

Глава Пентагона все еще видит в России серьезную угрозу для США

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил во вторник, что все еще рассматривает Россию как одну из ключевых угроз для Соединенных Штатов.

На слушаниях в сенате США демократ Мартин Генрих спросил Дж.Мэттиса о том, придерживается ли он еще позиции, согласно которой Россия представляет одну из ведущих угроз для США, на что глава Пентагона дал положительный ответ.

Дж.Мэттис также выразил сомнения в скором сотрудничестве с Россией.

"У нас очень скромные ожидания в отношении того, что мы сможем найти области сотрудничества с Россией, пока они (российские власти - ИФ) не изменят свое поведение", - заявил глава Пентагона.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, РОССИЯ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]