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Дальнее зарубежье 13.06.2017 20:46

Вашингтон будет сотрудничать с другими странами, чтобы лишить КНДР поставок нефтепродуктов - Тиллерсон

США намерены сотрудничать с другими странами, чтобы лишить Северную Корею доступа к нефти и рассмотрят вариант введения дополнительных санкций в отношении сторон, сотрудничающих с Пхеньяном, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы намерены продолжить работу с другими, чтобы лишить Северную Корею таких базовых нужд, как поставки нефти, бензина, того за чем легче следить", - сказал Р.Тиллерсон на слушаниях в сенате США.

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Тэги: США, ТИЛЛЕРСОН, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]