Вашингтон будет сотрудничать с другими странами, чтобы лишить КНДР поставок нефтепродуктов - Тиллерсон

США намерены сотрудничать с другими странами, чтобы лишить Северную Корею доступа к нефти и рассмотрят вариант введения дополнительных санкций в отношении сторон, сотрудничающих с Пхеньяном, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы намерены продолжить работу с другими, чтобы лишить Северную Корею таких базовых нужд, как поставки нефти, бензина, того за чем легче следить", - сказал Р.Тиллерсон на слушаниях в сенате США.