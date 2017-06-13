Все сферы сотрудничества в рамках СНГ имеют для Азербайджана важное значение - президент Алиев

Все сферы сотрудничества в рамках СНГ имеют для Азербайджана важное значение, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, говорится в сообщении на сайте главы государства.

«Все сферы сотрудничества в рамках СНГ, в целом, имеют для Азербайджана важное значение. В нашей стране проводятся многочисленные мероприятия в рамках СНГ», - сказал И.Алиев на встрече с руководителями таможенных служб России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и председателем исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым, прибывшими в Баку для участия в 65-ом заседании Совета руководителей таможенных служб стран СНГ.

И.Алиев выразил надежду на то, что на заседании будут проведены плодотворные обсуждения и приняты соответствующие решения. Президент отметил значение проведения взаимного обмена опытом.