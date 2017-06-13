Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9053 RUR   0.0299 GBR   2.1544 TRY   0.4842

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 20° Завтра 18° 25° 16 Июн 19° 28° 17 Июн 18° 26°

Внешняя политика 13.06.2017 20:53

Все сферы сотрудничества в рамках СНГ имеют для Азербайджана важное значение - президент Алиев

Все сферы сотрудничества в рамках СНГ имеют для Азербайджана важное значение, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, говорится в сообщении на сайте главы государства.

«Все сферы сотрудничества в рамках СНГ, в целом, имеют для Азербайджана важное значение. В нашей стране проводятся многочисленные мероприятия в рамках СНГ», - сказал И.Алиев на встрече с руководителями таможенных служб России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и председателем исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым, прибывшими в Баку для участия в 65-ом заседании Совета руководителей таможенных служб стран СНГ.

И.Алиев выразил надежду на то, что на заседании будут проведены плодотворные обсуждения и приняты соответствующие решения. Президент отметил значение проведения взаимного обмена опытом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СНГ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Додон рассчитывает на председательство Молдавии в СНГ в 2018-2019 гг Путин в среду встретится с разведсообществом стран СНГ Лукашенко: За четверть века СНГ сформировалось как современное региональное сообщество, учитывающее интересы всех сторон Лебедев благодарен президенту Алиеву за плодотворное сотрудничество в рамках Содружества Лукашенко примет участие в саммите СНГ Отказ БДИПЧ ОБСЕ от приглашения наблюдать за выборами недопустим - глава Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]