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Дальнее зарубежье 13.06.2017 21:18

Шеф Пентагона обвинил Россию в нарушении Договора об открытом небе

Россия нарушала положения Договора об открытом небе, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Мне было доложено об этом, и мы будем встречаться с представителями госдепартамента и (совета) по национальной безопасности в самое ближайшее время", - заявил он во вторник на слушаниях в сенате США.

По словам шефа Пентагона, "в ряде случаев, похоже, имело место нарушение". Эти нарушения, по словам Дж.Мэттиса, выражались в том, что "над некоторыми территориями нам не давали пролетать".

"По некоторым другим аспектам я предпочел бы говорить с вами непублично, но для меня ясно, что были нарушения", - сказал глава Пентагона, отвечая на уточняющий вопрос одного из сенаторов.

Договор по открытому небу был подписан 1992 года в Хельсинки, ратифицирован Россией в 2001 году. Участниками договора являются 33 государства. Договор предусматривает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.

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Тэги: США, РОССИЯ, ПЕНТАГОН, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]