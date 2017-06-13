Цель направления американских войск в Европу - сдерживание России - Мэттис

Войска США направляются в Европу для сдерживания России, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Я поддерживаю инициативу по поддержке Европы, в рамках которой мы направляем туда больше войск, и единственная причина, по которой они туда направляются, заключается в сдерживании деятельности России", - заявил он во вторник на слушаниях в сенате США.

"Мы полностью осознаем ту стратегическую угрозу, которую представляет для нас Россия ее ненадлежащим поведением", - также заявил Дж.Мэттис.