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Макроэкономика 13.06.2017 21:29

Президент Азербайджана утвердил закон об исполнении госбюджета-2016

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об исполнении госбюджета 2016 года, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Доходы госбюджета в 2016 году составили 17 млрд 505,7 млн манатов и исполнены на 104,1% от прогноза. Удельный вес доходов госбюджета в 2016 году составил 29% ВВП. Доходы госбюджета по сравнению с 2015 годом выросли на менее, чем 1%, или на 7 млн 714,8 тыс. манатов.

Расходы госбюджета составили 17 млрд 751,3 млн манатов, уровень исполнения - 96% от прогноза. Удельный вес расходов госбюджета в 2016 году составил 29,4% ВВП.

Фактический дефицит госбюджета Азербайджана в 2016 году составил 245 млн 604,1 тыс. манатов или 0,4% ВВП, что ниже утвержденного прогноза в 1 млрд 673 млн манатов.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БЮДЖЕТ, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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