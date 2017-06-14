Германия намерена уделить повышенное внимание кибербезопасности в преддверии парламентских выборов 2017 года из-за опасений вмешательства "российских хакеров", сообщает в среду агентство Bloomberg.

"Число доказательств относительно попыток повлиять на выборы увеличивается (со стороны России - ИФ). Мы ожидаем очередного скачка количества кибератак перед выборами", - цитирует агентство главу Федеральной службы защиты конституции Германии Ханса-Георга Маасена.

Как отмечает Bloomberg, в Берлине опасаются того, что Москва попытается усилить позиции консервативной партии "Альтернатива для Германии" и настроить 2,5 млн русскоговорящих граждан Германии против канцлера Ангелы Меркель, которая намерена баллотироваться на этот пост в четвертый раз.

"Кибербезопасность - это первостепенная задача, и канцлер Ангела Меркель относится к ней очень серьезно", - заявил глава Федерального управления по информационной безопасности (BSI) Арне Шёнбом.

В частности, в рамках повышения уровня кибербезопасности BSI в этом году примет на работу 180 новых сотрудников - от программистов до адвокатов, а также сформирует специальные команды, которые будут исправлять последствия хакерских атак. Кроме того, в мае представители BSI провели переговоры с коллегами из Франции, которые занимались защитой от кибератак на кампанию нынешнего президента Эмманюэля Макрона.

Также возглавляемая А.Меркель партия Христианско-демократический союз предложила разработать и принять закон, который позволит германским специалистам по безопасности в случае атаки со стороны хакеров совершать аналогичные действия им в ответ.

Bloomberg также отмечает, что "представители ключевых партий настолько обеспокоены потенциальным вмешательством России (в выборы - ИФ), что договорились не использовать возможные утечки информации в политических целях".

Парламентские выборы в Германии намечены на 24 сентября 2017 года.