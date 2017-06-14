В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 7 человек - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали семь человек.

За сутки на территории республики зафиксировано 87 преступлений, 22 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 45 человек.

Зафиксировано девять фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев