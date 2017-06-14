АЖД возьмет в аренду участок железной дороги и терминалы в иранской Астаре

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» возьмет в аренду участок железной дороги и терминалы на территории Ирана, говорится в сообщении общества.

«АЖД и Иранские железные дороги (ИЖД) подписали соглашение в рамках проекта строительства и эксплуатации погрузочно-разгрузочного терминала в Астаре (Иран). Документ предусматривает строительство в Иране 1,4-километрового участка иранской железной дороги и четырех терминалов с большой перевалочной мощностью при поддержке АЖД», - отмечается в сообщении.

Также в соответствии с соглашением, АЖД возьмет в аренду на 15 лет 1,4 –километровый участок иранской железной дороги и на 25 лет – терминалы.

Подписание соглашения состоялось по итогам двухсторонней встречи глав АЖД и ИЖД в Тегеране. Стороны отметили, что реализация данного проекта послужит усилению связей между железными дорогами двух стран, а также их транзитного и экономического потенциала. В то же время данный проект даст толчок грузопотоку в этом направлении.

По данным АЖД, строительство в иранской Астаре погрузочно-разгрузочных терминалов и железнодорожной станции на территории площадью 35 га будет осуществлено в рамках проекта создания транспортного коридора «Север-Юг».

Транспортный коридор "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Основным преимуществом коридора "Север-Юг" по сравнению с другими маршрутами является снижение расстояния и сроков доставки грузов в два-три раза. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составляет 20-25 дней.

С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.

Н.Аббасова