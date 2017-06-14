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Дальнее зарубежье 14.06.2017 12:44

Генсек ООН посещает столицу Афганистана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду прибыл с необъявленным заранее визитом в Кабул.

Он написал в Twitter, что "прибыл в Кабул для переговоров с правительством и людьми". "Я прибыл сегодня в Афганистан, и в знак солидарности с мусульманами по всему миру я призываю к миру и состраданию", - пишет А.Гутерриш.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]