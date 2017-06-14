Генсек ООН посещает столицу Афганистана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду прибыл с необъявленным заранее визитом в Кабул.

Он написал в Twitter, что "прибыл в Кабул для переговоров с правительством и людьми". "Я прибыл сегодня в Афганистан, и в знак солидарности с мусульманами по всему миру я призываю к миру и состраданию", - пишет А.Гутерриш.