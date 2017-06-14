Большинство украинцев отмечают ухудшение материального положения за год - опрос

Почти две трети украинцев (60%) утверждают, что за последний год их материальное положение ухудшилось, почти у трети (30%) оно не изменилось и у 6% - улучшилось, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Согласно результатам исследования, которые были представлены на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, более 60% опрошенным не под силу оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, 35% имеют возможность их оплачивать.

Кроме того, абсолютное большинство опрошенных (97%) ощущают на себе повышение цен на потребительские товары и услуги в текущем году.

По мнению 65% респондентов, главной причиной социально-экономического положения, в котором сейчас находится страна, является непрофессионализм и коррупция действующей власти. При этом более половины (54%) считают главной причиной - военные действия на востоке, почти треть (31%) - неспособность Верховной Рады принимать нужные стране законы, 28% - непрофессионализм и коррупцию предыдущей украинской власти.

Как отмечается в пресс-релизе, на западе Украины основной причиной считают военные действия на востоке, непрофессионализм и коррупцию предыдущей власти, тогда как на юге и востоке больше отмечают непрофессионализм и коррупцию действующей власти, неспособность парламента принимать необходимые законы, отсутствие политического компромисса между оппозицией и властью, проведение внешними силами спецоперации по ослаблению Украины и низкую поддержку населением реформ.

По результатам опроса, с тезисом, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса, соглашаются 85% респондентов (10% не согласны с утверждением), в состоянии развала - 75% (17% не согласны), в состоянии перемен - согласны 44% (не согласны 50%).

Вместе с тем 21% согласны с утверждением, что Украина находится в состоянии развития (71% с этим не согласен), 17% считают, что нынешнее положение - консолидация (58% так не считают).

Опрос был проведен 19-25 мая 2017 года социологической группой "Рейтинг". Методом личного формализованного интервью опросили 2000 респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.