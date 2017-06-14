Юнкер не склонен приравнивать к санкциям процедуры Еврокомиссии в отношении Чехии, Венгрии и Польши

Еврокомиссия направила накануне Совету ЕС пакет документов по миграции, в котором выражается солидарность Евросоюза, но одна солидарность никогда не бывает достаточной, заявил в среду в Страсбурге председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

Он выступил в дебатах Европарламента о подготовке саммита Евросоюза 22-23 июня, в повестке которого миграция займет одно из центральных мест.

Ж.-К.Юнкер отметил, что, в первую очередь, имеет в виду Италию и Грецию, которые принимают наибольшее количество беженцев. Идет большая работа по их поддержке и улучшению приема в Евросоюзе мигрантов, но нужны дополнительные большие усилия для решения очень конкретных вопросов, в частности, что касается распределения беженцев по странам ЕС.

Поэтому, что касается Чехии, Венгрии и Польши, отказывающихся принимать беженцев из Греции и Италии, у Брюсселя нет иного выхода, как начать в отношении трех государств-членов ЕС процедуры о нарушении европейского законодательства, сказал Ж.-К.Юнкер.

"Речь не идет о санкциях, хочу это подчеркнуть, - продолжил глава Еврокомиссии. - Речь просто о констатации того, что европейское право не уважается. Еврокомиссия является гарантом договора (о Европейском союзе - ИФ), а это означает, что запуск этих процедур - ее долг. Сегодня мы имеем многочисленные случаи нарушения договора, которые могли бы стать предметом процедуры о нарушении. Но не следует приравнивать процедуры о нарушении к санкциям. Речь, я повторяю, о том, чтобы привести к уважению европейского права, запуская процедуру о нарушении. Это не то же самое, что и санкции".

"Но я не оставляю надежду, что европейский разум и европейские ценности одержат верх, в конце концов. Я не думаю, что суд ЕС смог бы предписать европейскую солидарность. Солидарность взывает к немедленному политическому ответу. Невозможно ударом дубинки навязать солидарность. Такого не бывает. Особенно, когда речь идет о человеческих жизнях", - добавил Ж.-К.Юнкер.

"И я надеюсь, что именно в этом смысле в перспективе предстоящего Европейского Совета будут поняты процедуры о нарушении", - добавил глава Еврокомиссии.

Ранее Еврокомиссия заявила, что, несмотря на регулярные призывы о переселении беженцев из Италии и Греции, Чехия, Венгрия и Польша, игнорируя юридические обязательства, не приняли необходимых мер в соответствии с решением Совета ЕС. По этой причине Еврокомиссия решила запустить процедуры о несоблюдении европейского законодательства против этих трех стран, объявил накануне на пресс-конференции в Страсбурге член ЕК по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.